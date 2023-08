Volley, Europei femminili 2023: Olanda ancora a punteggio pieno, bene Serbia e Turchia

I risultati di domenica 20 agosto agli Europei femminili 2023 di volley, che vedono andare avanti la fase a gironi con le varie pool. Nella Pool A vittoria agevole per la Serbia, capace di superare la Slovenia per 3-0 con i parziali di 25-20, 25-11, 25-15. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti sono state guidate dai 14 punti di Tijana Boskovic e dai 13 di Maja Aleksic, mentre alle slovene allenate da Marco Bonitta non sono bastati i 13 punti di Eva Zatkovic. Nello stesso raggruppamento successo in quattro set per la Polonia, che ha avuto la meglio sull’Ungheria per 3-1 (25-22, 25-12, 21-25, 25-16). Sedici punti a testa per Nemeth e Kiss, mentre le magiare si illudono nel terzo set ma alla fine soccombono nonostante i 19 punti di Rozanski e i 18 di Stysiak.

Nella Pool C di Dusseldorf invece arriva un’altra vittoria per la Turchia, che con un triplo 25-13 regola l’Azerbaigian in tre set. Melissa Teresa Vargas è la miglior realizzatrice con 20 punti, ben coadiuvata da Eda Erdem Dunbar che ne mette a referto 17. Vittoria in tre set anche per la Repubblica Ceca, che regola la Grecia con i parziali di 25-21, 25-22, 25-17. Havelkova è la migliore delle sue con 17 punti, mentre Orvosova si ferma a quota 14. A poco servono i 12 punti di Anthouli tra le elleniche. Nella Pool D invece prosegue la marcia a punteggio pieno dell’Olanda, che supera in tre set le padrone di casa dell’Estonia con il punteggio di 25-8, 27-25, 25-19 grazie anche ai 19 punti di Jasper e i 13 di Baijens. Terza vittoria in altrettanti match anche per la Francia, che però ha un punto meno in classifica: le transalpine hanno battuto a loro volta 3-0 la Finlandia (25-22, 25-22, 25-14) trascinate dai 19 punti di Gicquel.