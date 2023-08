Volley, Europei femminili 2023: Mazzanti esclude Egonu dal sestetto titolare in Italia-Romania

La notizia era nell’aria da un po’, ma nel momento in cui sono stati ufficializzati i sestetti di Italia-Romani (QUI IL LIVE) si è avuta la conferma: Paola Egonu non è titolare nel primo match degli Europei di volley femminili. Il commissario tecnico vuole puntare sul gruppo che ha partecipato all’ultima VNL quest’estate, con l’aggiunta di Ekaterina Antropova, recentemente giunta in possesso della cittadinanza italiana. La scelta non può che essere definita rischiosa, quando d’altronde si parla di una delle migliori giocatrici del mondo. Certamente il match contro la Romania non dovrebbe presentare in ogni caso particolari insidie, ma sarà interessante anche vedere quali saranno le reazioni nel gruppo azzurro.