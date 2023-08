Volley Europei 2023, Mazzanti: “Non c’è un risultato minimo, emozionante giocare in Italia”

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, è intervenuto in occasione della presentazione al salone d’onore del Coni degli Europei maschili e femminili 2023 che si terranno in Italia: “E’ una grande emozione perché guardo questo Europeo attraverso gli occhi delle ragazze che hanno costruito qualcosa di importante dalla VNL e hanno l’entusiasmo per poter condividere questo percorso con tutto il Paese. Degli altri Europei ricordo la parte negativa dei trasferimenti, mentre stavolta c’è il fatto di condivisione con città e palcoscenici prestigiosi. Risultato minimo? Non ne abbiamo uno. Il livello è molto alto e ci sono molte nazionali competitive. L’incertezza è altissima, ma siamo consapevoli di ciò che siamo e che abbiamo costruito“.

Mazzanti ha poi commentato le sue scelte: “Dal punto di vista delle squadre ho voluto scegliere le persone, su tutte Miriam Sylla e Anna Danesi, che devono essere fonte d’ispirazione. Volevo dare una forma ben precisa alla mia squadra e ripartire per fare questi ultimi due anni. Per ridefinire bene i miei argini, sono partito dalle persone. Poi ovviamente terrò in considerazione anche i risultati e ciò che vedrò in campo“. Infine, il ct azzurro ha concluso: “Penso che De Giorgi, sia stato un compagno di viaggio importante. Ho pensato a questi due anni come volevo che fossero. Antropova? Si è integrata molto bene nel gruppo e potrebbe essere una carta in più per il finale di stagione“.