Volley, Europei 2023: boom di spettatori per Italia-Germania in tv

Italia-Germania è sempre una partitissima per tutti gli sport che esistono. Il match che ha visto la squadra di Fefe De Giorgi passare per 3-2 sui tedeschi è stata seguitissima da moltissimi italiani anche non presenti al Palazzetto di Ancona.

Sono stati 1.867.000 i telespettatori che hanno seguito la sfida tra Italia e Germania, conclusa al tie break a favore degli azzurri, su RAI2 con uno share del 11,8% mentre su SKY Sport 211.000 persone hanno assistito alla gara, con 694.000 contatti unici. Oltre 2.000.000 le persone quindi che ieri, insieme alle 5275 presenti al PalaRossini di Ancona, hanno seguito la gara conclusiva della Fase a Gironi che ha visto gli azzurri conquistare la quinta vittoria su cinque gare