Volley Europei 2021, commento Italia-Svizzera: poca costanza ma altri tre punti

by Deborah Sartori

Italia Volley femminile - Mondiali 2018 - Foto Facebook Fipav

L’Italia batte la Svizzera e chiude il girone a punteggio pieno. La formazione elvetica allenata da Johanna Van Hintumne prova a mettere in difficoltà ma alla fine cede in tre set (25-17, 25-18, 27-25). Grande turnover per l’Italia: Mazzanti lascia in campo solo Paola Egonu, Elena Pietrini e Monica De Gennaro rispetto alla partita con la Croazia. Spazio dunque ad Ofelia Malinov in regia, Alessia Gennari in posto quattro e al centro Sara Bonifacio e Anna Danesi (deputata a sostituire l’infortunata Sarah Fahr nel prosieguo del torneo). Qualche minuto di gioco anche per Sofia D’Odorico, entrata al posto di Pietrini e sostituita da quest’ultima nel finale di terzo set, chiuso ai vantaggi.

Partita non eccezionale dal punto del vista del gioco, come preventivabile visto l’avversario di livello inferiore e senza reali obiettivi per entrambe le squadre, ma utile per far saggiare il campo anche alle “seconde linee” azzurre. Tanti errori, dovuti in gran parte proprio alla scarsa concentrazione e ai cambi effettuati, ma quando bisognava chiudere l’Italia ha risposto sempre presente, evitando di sprecare troppe energie. La continuità è venuta meno anche in questo match, ma le azzurre hanno dimostrato di esserci anche con l’atteggiamento, quello che è mancato nelle ultime partite a Tokyo 2020. L’Italia chiude così a punteggio pieno il girone ed ora attende il risultato di Belgio-Francia per conoscere l’avversaria dei quarti di finale.