Volley, De Giorgi: “Settimana positiva, abbiamo sfidato due squadre forti senza indietreggiare”

Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale italiana maschile di volley, ha commentato i primi impegni di Volley Nations League: “In questa settimana iniziale, l’obiettivo è dare un’opportunità ai ragazzi più giovani di giocare una competizione internazionale. Allo stesso tempo, vogliamo far riposare i giocatori che hanno avuto una stagione stressante, così che possano prepararsi per la seconda settimana. Tutto ciò mantenendo un gruppo unito determinato a crescere. Da questo punto di vita, a mio avviso è stata una settimana positiva“. De Giorgi ha poi proseguito: “Inizialmente abbiamo incontrato due squadre forti, soffrendo ma senza mai indietreggiare. Abbiamo sempre lavorato con fiducia e carattere al fine di migliorare le situazioni. Ora si ritorna in Italia e il gruppo che ha lavorato a Cavalese si unirà a noi per la seconda settimana“.