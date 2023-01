Volley, De Giorgi e Mazzanti proseguono l’avventura in azzurro: entrambi confermati ct

La FIPAV, al termine del Consiglio Federale svoltosi al Rome Marriott Park Hotel, ha deciso di confermare Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti alla guida delle Nazionali maggiori di pallavolo. La riunione si è aperta con gli aggiornamenti sull’istruttoria portata avanti dall’AGCM e degli ultimi aggiornamenti in vista dell’assemblea che dopo la verifica poteri si aprirà ufficialmente nella mattinata di domani.

Durante il Consiglio sono stati definiti i componenti degli staff delle Nazionali italiane di volley in vista della stagione 2023. De Giorgi, dopo i successi all’Europeo e al Mondiale, continuerà ad allenare Giannelli e compagni, mentre Mazzanti proseguirà il proprio percorso con le ragazze. Nelle prossime settimane la Federazione scenderà in campo per sostenere l’appello inviato da Mauro Berruto all’ambasciata iraniana per il patrocinio politico di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo condannata a morte a seguito delle forti proteste in atto nel Paese. L’intenzione della Fipav è quello di organizzare un’iniziativa che coinvolga tutto il mondo della pallavolo italiana.