Volley, De Giorgi: “Buona gara con la Bulgaria, utile per crescere”

by Deborah Sartori

Nazionale Italiana di volley, Europei 2021 - Foto Cev

“Abbiamo disputato una buona gara contro degli avversari sicuramente superiori a quelli affrontati fino a ora“. Così Ferdinando De Giorgi, Ct della Nazionale maschile di volley, ha commentato la vittoria contro la Bulgaria nel girone B degli Europei 2021. “È stato molto interessante – ha continuato il Ct azzurro – non solo come abbiamo condotto i primi due set iniziati con grande concentrazione e attenzione, ma anche la reazione del quarto set. Ci aspettavamo una loro reazione soprattutto con la battuta, fondamentale tramite il quale riescono spesso a cambiare il corso di alcuni set. Noi a quel punto li abbiamo un po’ subiti ma è stato interessante valutare la reazione della squadra, che è stata davvero ottima“.

LA CRONACA DI ITALIA-BULGARIA

IL COMMENTO DI ITALIA-BULGARIA

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO E TV DI TUTTE LE PARTITE

FORMULA E REGOLAMENTO

“I ragazzi sono stati davvero bravi: questa gara sarà davvero utile per il nostro percorso di crescita – ha aggiunto un soddisfatto De Giorgi -. Ora ci attendono due match molto importanti. Il primo contro la Slovenia, che è una delle favorite, a mio avviso, per la vittoria finale. L’altro match è contro la Repubblica Ceca, grazie alla quale testeremo il fattore ambientale, che non è un aspetto secondario in partite come queste“.

“Tranne il terzo set, abbiamo fatto bene – chiosa Alessandro Michieletto -. Certo noi abbiamo avuto proprio una bella reazione e questo poi ci ha permesso di riprendere in mano la situazione e quindi di conquistare un’altra vittoria davvero molto importante”. “Dobbiamo puntare a essere una squadra equilibrata, forte in tutti i fondamentali perché, se è vero che pecchiamo un po’ di inesperienza, dobbiamo fare della completezza e dell’organizzazione di gioco i nostri punti di forza. Dobbiamo continuare lungo questa strada” ha concluso lo schiacciatore azzurro.