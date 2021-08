Volley, commento Italia-Ungheria Europei 2021: azzurre in crescita, Pietrini sempre al top

by Deborah Sartori

L'Italia del volley a Tokyo 2020 - Fto Ferraro/GMT

L’Italia cresce e stende con un netto 3-0 anche l’Ungheria nel secondo match della Pool C degli Europei 2021 di volley femminile. Altra prova convincente delle azzurre, con il Ct Mazzanti che affida nuovamente a Orro, Egonu, Pietrini, Sylla, Fahr e De Gennaro come nella prima uscita contro la Bielorussia. La squadra azzurra prova nuove soluzioni e cresce ancora, seppure ci siano ancora margini di miglioramento prima di tornare al gioco spettacolare a cui ci ha abituato.

L’Italia chiude la partita con 9 aces (contro i 7 avversari), 10 muri (solo 3 per l’Ungheria), 37 attacchi vincenti (40% di squadra), ma è ancora piuttosto fallosa: 20 errori contro i 15 ungheresi. Le azzurre crescono dunque soprattutto a muro, ma la capitana Miriam Sylla fatica ancora in ricezione offrendo le braccia per gli ace avversari. Altra ottima partita invece di Alessia Orro, che gestisce al meglio tutte le attaccanti, forzando qualche alzata ma senza mai esagerare.

Punto di riferimento per l’Italia continua ad essere Elena Pietrini, autrice di 16 punti (59% in attacco), mentre Paola Egonu viene chiamata non troppo in causa (17 punti, 63% in attacco, 4 aces). Gioco al centro sempre affidabile con Sarah Fahr (5 punti, 2 muri, 3 in attacco) e Cristina Chirichella che ha la possibilità di giocare qualche fast in più (2 punti in attacco, 2 aces, 1 muro). Menzione anche per Monica De Gennaro, sempre presente e autrice di una meravigliosa alzata fuori dal campo in bagher per Egonu nel terzo set.