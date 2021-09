Volley, commento Italia-Olanda Europei 2021: crollo nel terzo set ma bella reazione

by Deborah Sartori

Orro e Chirichella (Italia), Europei 2021 di volley - Foto Cev

Italia in finale col brivido: Olanda battuta al quarto set agli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre sono partite alla grande, seppur non con lo straordinario ritmo avuto contro la Russia, ma un crollo nel terzo set aveva fatto tremare i tifosi italiani. Davide Mazzanti fa riposare Paola Egonu, Alessia Orro e Miriam Sylla (poi sostituita anche nel quarto set da Alessia Gennari per via di un fastidio fisico) e la strategia si rivela vincente. Nel quarto parziale l’Italia ritrova l’entusiasmo e il proprio gioco, limitando quegli errori che l’hanno affossata nel terzo set.

Credito all’Olanda che non ha mollato, neppure nel quarto set, provando a riaprire la partita. L’Italia chiude la partita con un complessivo 45% in attacco, viziato dai tanti errori del terzo set, 16 muri (6 quelli olandesi), 4 aces (contro i 6 avversari) e ben 25 errori complessivi. Alessia Orro distribuisce ancora una volta molto bene, tenendo calde tutte le attaccanti, centrali comprese, e firma anche 3 punti (2 muri). Fondamentale come sempre l’esperienza e la classe di Monica De Gennaro, che dà sicurezza alla squadra e fornisce importanti indicazioni alle compagne.

Miriam Sylla chiude con 8 punti, tutti dall’attacco col 40%, mentre al centro Cristina Chirichella ne firma 10 (6 in attacco col 46%, 3 muri, 1 ace) e Anna Danesi 17 (9 in attacco col 64%, 6 muri, 2 ace). La migliore marcatrice è Paola Egonu con 24 palloni (19 in attacco col 43%, 4 muri, 1 ace), mentre Elena Pietrini si conferma affidabile con 13 attacchi vincenti (48% di efficienza, oltre ad un muro). Menzione per Sylvia Nwakalor, all’esordio assoluto in un Europeo, entrata nella difficile situazione del terzo set e autrice del suo primo punto nel torneo. In finale sarà di nuovo sfida alla Serbia: l’Italia dovrà ricordarsi dei tre parziali giocati a pieno ritmo e mantenere la concentrazione per mettere in difficoltà le padrone di casa e sovvertire il pronostico.