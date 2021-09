Volley, commento Italia-Montenegro Europei 2021: prime difficoltà ma azzurri solidi

by Deborah Sartori

Italia Mondiali Volley 2018 - Foto Profilo Facebook Fipav

Prime difficoltà per l’Italia ma altra vittoria in tre set contro il Montenegro nel girone degli Europei 2021 di volley maschile. Dopo la netta vittoria contro la Bielorussia, gli uomini di Fefé De Giorgi vengono messi maggiormente in difficoltà dalla formazione montenegrina. Dopo un avvio esaltante, la ricezione azzurra paga qualcosa e qualche errore di troppo in attacco e dai nove metri favorisce gli avversari. Nel finale di terzo set gli azzurri vanno in confusione e e si trovano sotto sul 19-22, ma il capitano Simone Giannelli prende per mano la squadra con un bel turno al servizio (22-22) che rilancia l’Italia.

L’Italia chiude la partita con 39 punti in attacco e un’efficienza del 43%, 13 muri (6 quelli montenegrini), 5 aces (contro i 2 avversari), commettendo però anche 14 errori (17 per il Montenegro). Al centro Simone Anzani viene ben controllato dal muro avversario e mette a segno solo 2 attacchi, a cui aggiunge però 5 muri, mentre Gianluca Galassi firma 6 punti (5 in attacco col 50%, 1 muro). I migliori azzurri con 14 punti sono Daniele Lavia (10 in attacco col 43%, 3 muri, 1 ace) e Giulio Pinali (11 dall’attacco col 41%, 3 muri). Alessandro Michieletto chiude con 10 punti (8 dall’attacco col 44%, 2 aces), mentre Fabio Ricci entra per pochi scambi al posto di Anzani e mette a segno un attacco e un muro.

10 punti