Volley, commento Italia-Germania Europei 2021: sinfonia azzurra ed è semifinale

by Deborah Sartori

Alessandro Michieletto (Italia), Europei volley - Foto Cev

L’Italia è una sinfonia perfetta: Germania stesa in tre set ed è semifinale agli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri giocano alla grande, mettono sotto pressione gli avversari in tutti i fondamentali e non prestano il fianco a rimonte. I tedeschi guidati da Andrea Giani provano a rialzare la testa nel terzo set ma possono solo accettare la sconfitta contro un’Italia strepitosa, che se mantiene questo rendimento potrà far gioire ancor di più i tifosi italiani. Le prestazioni nelle prime partite di questo torneo non sono state un caso: la squadra ha già trovato la propria dimensione, gioca con tranquillità e c’è grande intesa tra i giocatori.

Molto merito va dunque a Fefé Di Giorgi, che in poco tempo è riuscito a creare un gioco fluido con una formazione rinnovata, che punta molto sui giovani e grazie alla regia già esperta di Simone Giannelli (nonostante i 25 anni di età) riesce ad esprimersi al meglio. Altra grande prestazione per il capitano azzurro, che oltre ad una distribuzione ottimale mette anche a segno due muri. Sugli scudi Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, che chiudono rispettivamente con 13 (11 dall’attacco col 65%, 1 muro, 1 ace) e 12 punti (9 dall’attacco col 56%, 3 muri).

L’Italia chiude la partita con 31 attacchi vincenti e il 56% di efficienza di squadra, 4 aces (0 per la Germania), 10 muri (solo due per i tedeschi), beneficiando di 26 errori avversari e commettendone 16. Meno utilizzato il gioco al centro, con i 4 punti di Gianluca Galassi (2 in attacco col 67%, 1 muro, 1 ace) e i 3 di Simone Anzani (2 muri, 1 ace), mentre Giulio Pinali si mette in mostra con 11 punti (9 in attacco col 64%, 1 muro, 1 ace).