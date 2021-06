Volley, Brasile-USA in tv: data, orario e diretta streaming finale Nations League femminile 2021

by Deborah Sartori

Brasile Volley femminile - Foto FIVB

La finale della Volleyball Nations League femminile 2021 sarà Brasile-Stati Uniti: ecco come vedere la sfida per la medaglia d’oro. La Nazionale verdeoro ha superato in semifinale il Giappone in quattro set e proverà a completare l’opera nel remake della finale dell’edizione 2019. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la squadra di Karch Kiraly, che ha sconfitto con un secco 3-0 la Turchia di Guidetti. La partita è in programma alle ore 19.30 di venerdì 25 giugno: di seguito le informazioni per vederla.

La partita verrà trasmessa in diretta dal canale La7d con il commento tecnico di Maurizia Cacciatori e la telecronaca di Paolo Pellacani, oltre che in streaming su La7.it. Tutti gli incontri della VNL saranno inoltre visibili in diretta streaming in abbonamento sul canale streaming della FIVB Volleyball World TV. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, la cronaca, il commento e la classifica aggiornata per non perdersi davvero nulla.