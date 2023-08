Volley, Anzani saluta gli azzurri a Bologna: “Spero di poter dare ancora qualcosa al gruppo”

Ai box per un problema di salute, Simone Anzani ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai compagni di squadra e li ha accolti al loro arrivo a Bologna. “In questa squadra per me ci sono tanti piccoli fratelli e ci tenevo a dare il mio saluto, anche da fuori, a tutti loro. Sono felice di sentirmi parte di questo gruppo al quale spero di poter dare ancora qualcosa di importante. Questa è una grande famiglia, abbiamo costruito legami e forti nel tempo ed è importante sostenersi nel bene e nel male” ha dichiarato.

Anzani ha poi aggiunto: “Non dobbiamo nasconderci, è importante affrontare partita dopo partita per arrivare fino in fondo. Giochiamo in Italia e dobbiamo difendere il trofeo conquistato due anni fa, perciò sarà necessario esser concentrati sull’obiettivo. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai miei compagni: spero di poter festeggiare assieme a loro traguardi importanti“.

Ha poi parlato anche Daniele Lavia, il quale sta continuando ad allenarsi assieme al resto del gruppo agli ordini del ct De Giorgi: “Siamo in un girone tosto da affrontare e con avversarie di livello, ma siamo carichi per fare del nostro meglio. Sarà bello giocare in Italia con l’aiuto di tutti i nostri tifosi. Siamo consapevoli che sarà un Europeo difficile, con tanti spostamenti, ma non dobbiamo farci influenzare. Siamo pronti per partire a mille già da subito“.

Lo schiacciatore azzurro ha quindi proseguito: “Il recente Memorial Wagner, dove abbiamo sfidato squadre di ottimo livello vincendo il quadrangolare, è stata un’ottima esperienza. Ce la metteremo tutta per confermare questo titolo conquistato nel 2021. Tifosi? Chiediamo loro di venire a sostenerci, come sempre hanno saputo fare“.