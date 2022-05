Volley: a Bologna le Finals della Nations League maschile

Alessandro Michieletto (Italia), Europei volley - Foto Cev

Sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno l’impianto che ospiterà dal 20 al 24 luglio le Finals della Volleyball Nations League maschile. L’atto conclusivo della manifestazione pallavolistica internazionale che ha sostituito la World League e giunta alla sua quarta edizione, arriva dunque per la prima volta in Italia dopo le finali di Lille (2018), Chicago (2019) e l’edizione 2021 disputata nella bolla di Rimini che però ha avuto un format diverso.

Il Presidente Federale Giuseppe Manfredi ha dichiarato: “Siamo contenti che i campioni d’Europa di Fefè De Giorgi abbiano la possibilità di disputare davanti al pubblico di casa la fase clou di una manifestazione così importante come la VNL. Da sempre la FIPAV fa di tutto perché le proprie Nazionali possano giocare nelle migliori condizioni possibili e credo che questa possa essere una buona occasione per De Giorgi e i suoi ragazzi che nel prosieguo della stagione saranno impegnati nei Campionati del Mondo, esattamente come la Nazionale Femminile di Mazzanti”.