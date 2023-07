VNL maschile 2023, Michieletto e Romanò trascinano l’Italia: sconfitto in quattro set il Brasile

L’Italia inaugura con una gran bella vittoria ai danni del Brasile la Week 3 di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi si impone per 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21) con una prova maiuscola da metà secondo set in poi e ottiene un importante successo in chiave classifica in questo primo match disputato alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine. Due i trascinatori assoluti: Yuri Romanò a quota 20 punti e Alessandro Michieletto, sempre decisivo con i suoi 17 nei momenti più importanti. Gli azzurri salgono momentaneamente in quinta posizione a 18 punti e torneranno in campo giovedì mattina per sfidare il Canada.

LA PARTITA – Avvio molto equilibrato, con le due squadre che danno vita ad un botta e risposta continuo fino alla fase centrale del set. Sul 15-16 un muro di Flavio ai danni di Michieletto consente al Brasile di guadagnare un piccolo mini-vantaggio di due punti, che poi diventano tre sul 17-20 grazie all’ace di Honorato. A questo punto sale in cattedra Yuri Romanò, che mette a segno tre punti consecutivi per i nostri, ma gli azzurri pagano i troppi errori al servizio e consentono nuovamente agli avversari di andare avanti. Prima Lucarelli, poi Honorato, chiudono i conti: 23-25

Gli Azzurri subiscono il contraccolpo di un set perso al fotofinish e approcciano male il secondo parziale, perdendo i primi quattro punti. Il Brasile riesce a salire anche in vantaggio di cinque lunghezze sul 2-7 ma per fortuna la reazione degli uomini di De Giorgi arriva. Sugli scudi uno straordinario Michieletto, che con un vincente dopo l’altro riporta i suoi prima in parità e poi in vantaggio. La parte centrale della frazione è tutta di marca azzurra, con un capovolgimento di fronte che porta i nostri avanti di cinque sul 19-14. I verdeoro provano a rientrare con tre punti di fila, ma ancora Michieletto, ben assistito anche da Galassi e Romanò, rimette un margine di sicurezza tra le due squadre per il 25-20.

L’Italia migliora sotto ogni aspetto del gioco e anche il terzo set ne è la dimostrazione. L’equilibrio dei primi punti viene interrotto sul 7-6 da un ace di Yuri Romanò e da qui si apre un altro importante parziale a nostro favore. Un Ace di Lavia e due muri consecutivi di Giannelli e del solito Michieletto spezzano le gambe agli avversari, che finiscono sotto di cinque sul 12-7. I ragazzi prendono fiducia e il parziale diventa un dominio fino al 25-15 con cui si conclude.

Gli uomini di De Giorgi partono meglio rispetto agli avversari anche nel quarto set, in cui si portano subito sul 6-3. Il Brasile questa volta riesce a reagire con un parziale d’orgoglio firmato Lucarelli con quattro punti consecutivi per il vantaggio sudamericano. Ancora una volta è Michieletto a trascinare i suoi con un vincente e due aces consecutivi che portano la squadra dal 10-10 al 13-10. L’Italia resta in vantaggio sino alla fine con Yuri Romanò che apparecchia la tavola nel finale e Lavia che chiude il tutto con un ace sul 25-21.