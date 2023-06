VNL maschile 2023: Italia troppo più forte della Cina, finisce 3-0

Altra vittoria convincente e tutto sommato abbastanza facile per l’Italia maschile nella VNL di categoria contro la Cina, Dopo la vittoria contro l’Iran dunque, un altro successo importante per la classifica che fa maturare anche ancora più certezze per Giannelli e compagni. Partita contro la compagine cinese mai in dubbio, che ha visto un super Anzani.

LA PARTITA – Partenza a razzo per i ragazzi di coach Ferdinando De Giorgi che iniziano subito a mettere le cose in chiaro. Si va subito, infatti, sulla distanza del più 6 con un grande avvio da parte di Micheletto autore subito di tre muti per stappare il match. Nella seconda parte del primo set Anzani inizia ad entrare in partita e ad inanellare punti su punti che permettendo agli azzurri di chiudere il primo parziale con un marcato 25-12.

Il secondo set si gioca sulla falsa riga di quello che aveva lasciato in eredità il primo: Italia, quindi, anche qui nettamente superiore all’avversario come da previsioni. Grande prestazione a muro di Micheletto anche nel secondo set e punti che iniziano ad arrivare anche da Romanò. Solito e solido Anzani che capitalizza tutto quello che Giannelli offre. Secondo set che va in archivio col punteggio di 25-19.

Il terzo set, sia per un progressivo crescere tardivo della Cina sia per un abbassamento di attenzione della nostra Nazionale, è il set maggiormente equilibrato. La Cina cresce, infatti, in fase offensiva riuscendo anche delle volte a contrastare gli attacchi della selezione di De Giorgi. La partita arriva fino ai vantaggi, quando Anzani con una grande palla corta prima porta l’Italia sul 25-24 e poi con un muro chiude definitivamente la partita.