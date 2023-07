VNL maschile 2023, l’Italia manca anche il bronzo: nella finalina il Giappone vince al tie-break

L’Italia perde anche la finale per il bronzo e chiude nel peggiore dei modi le Finals di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Gli uomini di Ferdinando De Giorgi giocano due pessimi parziali in apertura – anche condizionati probabilmente dalla delusione di ieri contro gli Stati Uniti -, si riprendono nel terzo e quarto set, ma al tie-break è il Giappone a spuntarla. Il punteggio finale recita 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9) in favore dei nipponici che per la prima volta nella storia salgono sul podio della competizione. Dominanti in attacco Yuki Ishikawa e Kento Miyamura, mentre per gli azzurri il migliore in campo è senza dubbio stato Alessandro Michieletto all’interno di una partita colma di errori. Si chiude, quindi, senza medaglie per l’Italia quest’annata di VNL e ora è tempo di voltare pagina e iniziare a pensare agli Europei.

LA PARTITA – Un inizio subito in salita per gli Azzurri, che sembrano scesi in pago ancora con la delusione di ieri ben viva nelle loro teste. Il Giappone è ovunque sia in attacco che in difesa, confermando quanto di buono fatto vedere nel match di semifinale contro la Polonia. Ishikawa sempre sugli scudi e trascina i suoi verso il 25-18 dopo un ottimo finale di set in cui la nazionale asiatica ha risposto presente ai tentativi di rimonta dell’Italia.

Ad inizio secondo parziale sembra esserci la reazione degli uomini di De Giorgi, che si portano avanti sul 5-2 e poi mantengono sempre un buon margine di vantaggio fino all’11-8. Qui un parziale di tre punti consecutivi riporta i nipponici in parità. Sono in ogni caso sempre gli azzurri a fare corsa di testa in questo set che sembra poter andare nella nostra direzione. Dal 23-21, però, arriva un atro incredibile blackout di quattro punti consecutivi che consegna anche il secondo al Giappone.

Quando Ishikawa mette giù l’attacco del 2-4 nel terzo set si poteva anche iniziare a temere una sconfitta pesante ma la reazione da parte dei nostri arrivava. Cinque punti consecutivi e si andava sul 7-4. Con il passare dei minuti saliva la qualità degli attacchi azzurri e allo stesso tempo il Giappone perdeve un po’ di lucidità anche in fase difensiva, dove erano stati perfetti fino a quel momento. Il vantaggio arriva a toccare anche gli otto punti e l’Italia con Giannelli chiude 25-17.

Il quarto set si sviluppa sulla falsariga del terzo, con un’Italia che sembra ormai aver preso le misure agli avversari e in grado di gestire abbastanza tranquillamente verso un altro 25-17. Il Giappone però, torna prepotentemente in partita nel tie-break. Ishikawa è clamoroso in attacco nella prima parte della frazione decisiva e i nipponici diventano improvvisamente formidabili anche a muro. Si guadagnano cinque palle match e finisce 15-9 per loro che festeggiano una meritata medaglia di bronzo.