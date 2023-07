VNL maschile 2023, Italia a corrente alternata ma arriva la vittoria: sconfitto il Canada al tie-break

L’Italia soffre più del previsto ma alla fine riesce ad avere la meglio sul Canada in questa seconda gara settimanale di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9) al termine di un partita condizionata da molti alti e bassi da parte degli uomini di Ferdinando De Giorgi, che hanno scherzato un po’ troppo con il fuoco contro un avversario inferiore ma che non ha mai mollato di un centimetro. Migliori realizzatori quest’oggi Michieletto con 18 punti, Galassi e Romanò con 17. Una vittoria importante per l’Italia, che si avvicina alla qualificazione aritmetica alle Finals di Danzica. Questa potrebbe arrivare già domani contro la Slovenia.

LA PARTITA – Il Canada porta a casa i primi due punti della partita, ma passano pochi minuti prima di vedere gli azzurri salire in cattedra. Un attacco molto ben bilanciato in questa prima fase di match porta a segno prima Michieletto, poi Romanò, ma anche Lavia e Galassi. Quest’ultimo nel primo set mette a segno almeno tre primi tempi vincenti. Subito si crea un divario netto nei confronti della squadra nordamericana che non riesce a stare al passo. Il parziale si chiude con due muri consecutivi per il 25-14 finale.

Parte malissimo l’Italia nel secondo parziale, cedendo i primi cinque punti. Un po’ alla volta gli uomini di De Giorgi riescono a ricucire il margine e con un tris messo a segno da Michieletto, Galassi e Lavia trovano anche la parità sul 18-18. Ma in generale sono tanti gli errori sia in battuta che alla ricezione e l’equilibrio, che prosegue fino al 22-22, si spezza con il Canada che vince tre degli ultimi quattro punti e porta a casa il set 25-23 dopo un errore al servizio di Lavia.

Le difficoltà dei nostri proseguono anche ad inizio terzo set, subendo un parziale di quattro punti a zero dal 5-3 al 5-7. De Giorgi chiama un time-out e i suoi rispondono alla grande riportandosi in vantaggio senza più mollarlo fino alla fine della frazione. Il Canada, specialmente con Sclater, resta sempre in scia e non molla mai, ma sul finale l’Italia alza leggermente il livello e riesce nell’allungo decisivo verso il 25-20 chiuso da Michieletto.

Il quarto setsi sviluppa sulla falsariga degli altri, con gli azzurri protagonisti di continui saliscendi in termini di prestazione. Romanò è senza dubbio tra i peggiori, incontra molte difficoltà in attacco e il Canada ne approfitta sempre con Hoag e Sclater. Nonostante le difficoltà incontrate nella fase centrale del parziale, l’Italia riesce a reagire e a portarsi avanti nel finale, assaporando anche la vittoria sul 23-21. A questo punto arriva l’ennesimo black-out di questo match, con i nordamericani che si aggiudicano gli ultimi quattro punti del set e portano il match al tie-break.

Per fortuna il parziale decisivo vede una squadra che torna concentrata sul proprio obiettivo e domina l’avversario. Romanò dopo una partita molto complicata fa la voce grossa e spinge i suoi compagni, che anche grazie ad un paio di giocate fondamentali di Russo prendono il largo sul 12-6 e non si voltano più indietro sino al 15-9 finale.