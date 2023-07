VNL maschile 2023, De Giorgi dopo la vittoria nei quarti: “I ragazzi non hanno mai abbassato il livello”

L’Italvolley maschile conquista la semifinale di VNL 2023 dopo una netta affermazione ai danni dell’Argentina. Visibilmente soddisfatto il ct De Giorgi: “Non è stata una partita facile, conosciamo la forza dell’Argentina e i suoi giocatori. Con le nostre qualità siamo stati bravi a mettere la gara su un binario favorevole, siamo stati bravi in battuta, li abbiamo messi in difficoltà in ricezione, abbiamo lavorato bene col muro-difesa, questo ha creato ansia al gioco argentino, hanno perso un pò di fiducia. Sono contento perchè i ragazzi non hanno mai abbassato il livello nonostante il risultato, dal punto di vista della mentalità è importante”. Ora il penultimo atto: “In semifinale incontreremo gli USA, una delle squadre più forti, lavoreremo in questi giorni, studieremo, con i ragazzi faremo un certo tipo di lavoro con chi ha giocato e chi non ha giocato. Sarà una semifinale, con un altro avversario forte, siamo fiduciosi, se riusciamo ad esprimere il nostro gioco siamo una squadra tosta”.