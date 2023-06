VNL maschile 2023, Caneschi: “Emozionante esordire con questa maglia. Ora sotto con Serbia e Polonia”

Dopo la convincente vittoria contro la Cina, sono arrivate le dichiarazioni di alcuni dei giocatori della Nazionale Italiana, ossia Yuri Romanò, Edoardo Caneschi e Daniele Lavia, autori di una partita ben giocata. Per il secondo è arrivato l’esordio con la maglia azzurra.

Le parole di Romanò: “Siamo partiti molto bene, loro ci hanno regalato un pò anche, ma siamo stati bravi anche nel terzo set punto a punto, credo sia stata una buona prova e una bella vittoria. Dobbiamo ora partire da quanto buono fatto in queste prime due partite, migliorare qualcosa e provare a vincere le gare con Serbia e Polonia per andare nelle Filippine più tranquilli“.

Le parole di Caneschi: “Per me è stata una partita molto emozionante, l’esordio, il primo punto. La vittoria è ovviamente la cosa più importante, siamo qui per questo, ci da la carica per andare avanti. Questo traguardo rappresenta gli sforzi delle ultime due stagioni. Le gare con Serbia e Polonia saranno importanti, gare non facili, dobbiamo esser bravi a partire tranquilli e concentrati“.

Le parole di Lavia: “Sono state due gare complicate, tornare a vestire questa maglia è sempre molto emozionante, giocare con questo gruppo è sempre molto bello. Giocare queste due gare è stato bellissimo. Abbiamo battuto una squadra tosta come l’Iran, e oggi la Cina. Ora riposiamo un pò e domani ancora in campo con la Serbia. Credo che siamo un bel gruppo, con tanti ragazzi che avranno tante opportunità per indossare questa maglia. Sarà un’estate lunga, avremo l’Europeo in Italia, servirà una mano veramente da tutti. Abbiamo tanti impegni, dopo una stagione intensa con i club, riposeremo dopo la VNL, poi si vedrà. La possibilità di avere un gruppo allargato e voglioso sicuramente aiuta, l’obiettivo è quello di ottenere risultati sempre più importanti“.