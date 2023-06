VNL femminile 2023: vittoria al cardiopalma per l’Italia, battuta al tie-break l’Olanda

Nella partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, l’Italia centra un’incredibile vittoria contro l’Olanda. All’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, le azzurre di coach Mazzanti s’impongono con il punteggio di 3-2 (22-25, 25-22, 25-20, 18-25, 19-17) dopo aver sofferto a lungo e annullato due match point alla formazione orange. Terza vittoria consecutiva – dopo quelle contro Bulgaria e Repubblica Dominicana – per l’Italia, che continua a risalire la classifica e scavalca il Canada all’ottavo posto. MVP Miriam Sylla, che grazie a ben 26 punti a referto trascina la Nazionale.

PROGRAMMA WEEK 2 VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL FEMMINILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Inizio complicato per l’Italia, che nel primo set non riesce a trovare continuità e subisce il gioco dell’Olanda, tanto da trovarsi in vantaggio solamente una volta (sul 16-15). Per il resto è un assolo della formazione orange, che amministra il vantaggio e senza grosse difficoltà prevale per 25-22. La reazione azzurra non tarda ad arrivare e nella seconda frazione le ragazze di Mazzanti giocano meglio, creando maggiori difficoltà alle avversarie. Se nel primo set era stata Sylla a caricarsi sulle spalle la squadra, stavolta arrivano preziosi contributi anche da parte di Nwakalor e Omoruyi, tra le altre. Il risultato finale è lo stesso del set precedente, ma a parti invertite: 25-22.

Il copione del terzo parziale è lo stesso, ma ancora più netto per l’Italia, brava a staccare le olandesi fin dalle battute iniziali e a gestire il vantaggio con grande lucidità. Daalderop e compagne tentano di ricucire il gap, ma le azzurre non glielo consentono e s’impongono con un agile 25-20. Purtroppo l’Italia accusa il contraccolpo e nella quarta frazione non riesce in alcun modo a contenere le offensive avversarie. Nonostante una partenza a rilento, le azzurre riescono a riacciuffare la parità, ma a un certo punto mollano la prese e consentono all’Olanda di dilagare. A partire dal 13-12, la compagine orange doppia le azzurre, inanellando un parziale di 12-6 e trascinando la sfida al tie-break.

Qui si verificano sorpassi e contro-sorpassi in avvio, prima che le squadre finiscano per avanzare punto a punto fino alle fasi calde. I primi due match point sono per l’Olanda, ma le ragazze di Mazzanti li annullano alla grande. Quindi salgono in cattedra Anna Danesi e Miriam Sylla. La prima regala alle azzurre due match point, cancellati però dalle avversarie; la seconda invece finisce per vincerla da sola grazie a un attacco e un ace. L’Italia conquista così un successo molto importante, sia per com’è maturato sia in chiave Finals.