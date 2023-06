VNL femminile 2023: splendida Italia, battuta la Cina al quinto set

L’Italvolley femminile di Davide Mazzanti ha conquistato una grandissima vittoria all’Hong Kong Coliseum contro le padrone di casa della Cina nell’ultima sfida della Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le azzurre si sono imposte al quinto set(23-25, 25-23, 18-25, 25-22, 15-12) conquistando punti importanti per la classifica, che gli permettono di salire a quota 12 e rimanere in zona playoff.

LA PARTITA – Si parte subito con un primo set combattutissimo, dove le azzurre hanno trovato il primo break sul 3-1 rimanendo avanti fino all’8-8. Botta e risposta tra le due formazioni fino al primo allungo della Cina sul 10-12. Nuova parità sul 14-14, Italia avanti sul 18-16 e parte finale di parziale equilibratissima dal 19-19 al 23-25 in favore delle cinesi. Grande battaglia anche nel secondo set, dove l’Italia ha fatto la differenza in difesa. Azzurre in vantaggio sul 15-13 fino al 20-20, e break decisivo sul 22-20 che gli ha permesso di chiudere sul 25-23 rimettendo in parità il match sull’1-1.

Altra storia il terzo set, con le cinesi sempre avanti dall’inizio alla fine. Subito break in apertura (0-2), l’Italia cerca di raggiungere le avversarie ma con cinque punti consecutivi le cinesi chiudono il parziale sul 18-25. Le azzurre partono bene nel quarto set con un break sul 2-0 e rimangono in vantaggio fino al 10-10. Dopo un botta e risposta tra le due formazioni fino al 13-13, l’Italia torna avanti sul 16-13 e riesce a difendere il vantaggio, con qualche rischio, fino alla fine del parziale, chiuso sul 25-22. A decidere il quinto set ed il match è stato l’allungo delle azzurre sul 6-3, che gli ha permesso di chiudere i conti sul 15-12.

