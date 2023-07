VNL femminile 2023, Polonia e Stati Uniti le prime due semifinaliste

In attesa del match di staserra dell’Italia, Polonia e Stati Uniti sono le prime due semifinaliste Volleyball Nations League 2023. La nazioale polaccca, migliore squadra della fase preliminare, conferma i pronostici della vigilia al College Park Center di Arlington supera 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 26-24) la Germania, conquistando così il miglior risultato di sempre nella competizione. Attendono ora la vincente del match tra Brasile e Cina per conoscere i loro prossimi avversari nella semifinale in programma sabato.

Gli Stati Uniti tre volte campioni della manifestazione iniziano nel migliore dei modi davanti al pubblico del Texas, sconfiggendo il Giappone 3-1 (25-23, 25-21, 18-25, 25-18) e assicurandosi la semifinale che si spera sarà contro la Nazionale di Mazzanti che oggi sfiderà la Turchia. Una bella rivincita, intanto, per le americane, che sono riuscite a sconfiggere una delle due squadre che erano state in grado di sconfiggerle durante la fase preliminare.