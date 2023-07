VNL femminile 2023, Italia alle Finals di Arlington: le 14 convocate del ct Mazzanti

Il commissario tecnico dell’Italvolley femminile, Davide Mazzanti, ha diramato le convocazioni per il raduno del 7 luglio in vista delle Finals della Volleyball Nations League 2023 in programma ad Arlington (USA) tra il 12 e il 17 luglio. Le Azzurre affronteranno la Turchia nei quarti di finale, in un match in programma il 13 luglio alle ore 21:00 italiane. In palio la semifinale, contro la vincente di Stati Uniti-Giappone. Il ritrovo è fissato per venerdì 7 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per poi volare il giorno 10 luglio alla volta del Texas. In contemporanea al raduno, che vede 14 convocate, si terrà anche un collegiale di preparazione che vedrà presenti Paola Egonu, Alessia Orro, Caterina Bosetti ed Elena Pietrini.

ITALIA-TURCHIA: COME VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

VNL FEMMINILE 2023: CALENDARIO COMPLETO

Le convocate di Mazzanti

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhu Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla.

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.