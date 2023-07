VNL femminile 2023, l’Italia chiude con un successo la fase preliminare: battuto 3-1 il Giappone

L’Italia batte 3-1 (25-23, 25-23, 17-25, 25-22) il Giappone e chiude nel migliore dei modi la fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le ragazze del ct Davide Mazzanti si aggiudicano un match molto equilibrato che riescono a chiudere in quattro set dopo un clamoroso black-out nel corso della terza frazione. Un successo che chiude una settimana perfetta in quel di Bangkok, in cui le azzurre sono riuscite a guadagnarsi l’accesso alla fase finale del torneo in programma ad Arlington, in Texas. A seconda dell’esito della sfida tra Brasile e Thailandia le azzurre chiuderanno in quinta o sesta posizione. Dovessero vincere – come da pronostico – le brasiliane l’Italia sarebbe sesta ed affronterebbe la Turchia, in caso di sconfitta invece ci sarebbe il quinto posto e un match contro la Cina nei quarti di finale.

LA PARTITA – L’Italia parte malissimo, con tanti errori in ricezione che portano il Giappone avanti di cinque lunghezze e costringono Mazzanti a chiamare subito un time-out. Con il passare dei minuti l’attenzione e la qualità delle giocate azzurre migliora e il set diventa equilibrato nella sua fase centrale, in cui Nwakalor e Villani risultano essere le maggiori protagoniste. Dal 18-19 arriva un bel parziale di quattro punti a zero che di fatto decide il set nonostante un mini-tentativo di rimonta delle nipponiche. E’ sempre Nwakalor a chiudere sul 25-23.

La seconda frazione vede un buon inizio delle nostre, ma rapidamente il Giappone reagisce e dopo essersi trovato 5-3 mette a segno cinque punti di filache lo portano in vantaggio di tre. La corsa di testa delle asiatiche dura fino all’11-14, poi un punto alla volta le azzurre tornano nel set trovano la parità con D’Odorico sul 15-15. Equilibrio sostanziale fino alla fine del parziale e al 23-23, poi D’Odorico mette a segno la diagonale e Nwakalor chiude anche il secondo set con lo stesso score del primo.

Il terzo set parte bene, la squadra azzurra sembra in grado di poter aggiudicarsi la contesa in tre set e va avanti nella prima fase del parziale. Dal 9-7, però, si apre un incredibile parziale di dieci punti a zero a favore del Giappone che mette in ginocchio le ragazze di Mazzanti. Un black-out prolungato che porta le avversarie ad avere anche dodici punti di margine prima di chiudere 25-17.

L’Italia parte bene anche nel quarto set, il Giappone anche questa volta rientra ma per fortuna nessun black-out. Come accaduto nei primi due parziali c’è tanto equilibrio fino al 2-22. Due punti di Nwakalor però creano il solco decisivo ed è Alice Degradi a porre fine al match per 25-22. L’Italia vince in quattro set.