VNL femminile 2023, fondamentale successo per le azzurre: battuto il Canada al tie-break

A Bangkok arriva il sesto successo per l’Italia nella Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Al Palasport Huamark della capitale thailandese le ragazze del ct Mazzanti ottengono una fondamentale vittoria per 3-2 (22-25, 25-23, 25-14, 24-26, 15-10) ai danni del Canada che vale il sorpasso in classifica in questa Week 3 della fase preliminare che poi porterà alle Finals in programma ad Arlington tra un paio di settimane. Una partita ricca di alti e bassi per le Azzurre, che nonostante un incredibile quarto set gettato alle ortiche, sono poi riuscite a resettare e imporsi al tie-break grazie ad un’ottima performance di Alice Degradi, autrice di 21 punti complessivi. Sopra quota 20 anche Francesca Villani, protagonista in particolare nella prima fase di match, mentre sono 17 i punti di Sylvia Nwakalor. Domani mattina si torna in campo contro la Croazia.

LA PARTITA – L’avvio è splendido da parte delle Azzurre, che si aggiudicano i primi quattro punti del match e in generale riescono a gestire bene la fase iniziale fino al 13-11. Qui il primo momento di difficoltà con tre punti consecutivi delle canadesi, che trovano il primo vantaggio. Le ragazze di Mazzanti iniziano a disunirsi, commettono tanti errori anche di concentrazione, come un paio di servizi delle avversaria giudicati fuori ma che finiscono all’interno del rettangolo di gioco. Le nordamericane, con Alexa Gray sugli scudi, prendono il largo e chiudono 25-22.

Il secondo set non parte meglio, con le Azzurre ancora in confusione e costrette al time-out dopo aver perso quattro dei primi cinque punti del parziale. L’interruzione chiamata da coach Mazzanti si rivela utile, perché le ragazze tornano in campo con una determinazione diversa e il set torna in equilibrio. Grazie ad una Villani in grande spolvero arriva il primo vantaggio sul 15-14. Sale in cattedra anche Alice Degradi e le nostre riescono a pareggiare i conti dopo un 25-23 in loro favore.

Villani sbaglia la battuta in apertura di terzo set, ma è l’unica pecca di un inizio stellare dell’Italia, che vince otto dei successivi nove punti e costringe ad un paio di time-out le avversarie. Il Canada inizia a capirci poco, prova tante sostituzioni ma senza effetto. Il massimo vantaggio di quindici punti arriva sul 23-8, prima di un piccolo blackout che permette alle nordamericane di rientare fino al meno dieci. Poi Degradi con due punti di fila, di cui un ace, chiude la pratica: 25-14.

Come spesso accade, Danesi e compagne dopo un facile set portato a casa accusano un po’ a livello mentale e il Canada ne approfitta, trovando un buon vantaggio nella fase iniziale della quarta frazione. La reazione delle ragazze di Mazzanti però arriva con quattro punti di fila dal 13-16 al 17-16. L’inerzia è tutta da parte delle nostre, che salgono sul 24-21 e festeggiano la vittoria dopo un apparente errore di Gray. Il video mostra un tocco di Nwakalor a muro, si torna in campo e a livello mentale è una batosta per le Azzurre, che perdono cinque punti di fila in un amen: da 24-21 a 24-26. Si va al tie-break.

Per fortuna il contraccolpo psicologico non c’è al termine del parziale e le ragazze si presentano con la giusta concentrazione al tie-break. In evidenza una grande Alice Degradi, che mette a segno quattro dei primi nove punti azzurri, permettendo così alla squadra di ottenere un buon margine sul 10-6. Arrivano altri sei palle match sul 14-8 ed è Nwakalor a chiudere i conti sul 15-10.