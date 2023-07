VNL femminile 2023, facile successo per l’Italia sulla Croazia: le azzurre conquistano le Finals

A Bangkok l’Italia sconfigge in tre facili set la Croazia e conquista l’accesso alle Final Eight della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Partita dominata dalle ragazze di coach Mazzanti, che chiudono i parziali in maniera netta per 25-14, 25-15, 25-17 a testimonianza di una partita che ha avuto una sola squadra in campo. Prestazione maiuscola di Sylvia Nwakalor, protagonista con 20 punti e ben assistita anche da Alice Degradi, che ne mette 13. Un successo importante per l’Italia, che grazie alla sconfitta della Serbia, è automaticamente qualificata per la fase finale in programma tra un paio di settimane ad Arlington. Domani, nell’ultima sfida contro il Giappone, si proverà a chiudere con un’altra vittoria per migliorare il piazzamento in classifica.

LA PARTITA – L’equilibrio in questo match dura pochi minuti, con la Croazia che riesce a rimanere in scia delle nostre ragazze fino al 7-6. Qui arriva un primo parziale di tre a zero che porta l’Italia sul più quattro e da quel momento il vantaggio continua a crescere. Alla fine saranno dodici le palle set a disposizione sul 24-12 prima di chiudere 25-14.

La musica non cambia al rientro in campo, con le azzurre che si portano subito avanti 4-1 e costringono la Croazia all’ennesimo time-out. Nwakalor e Degradi sempre sugli scudi, nella fase centrale il vantaggio arriva di nuovo in doppia cifra come nella prima frazione. Sul finire di set la Croazia prova finalmente a scuotersi un po’ e torna fino al meno cinque, ma con un paio di ottime giocate di Danesi arrivano sette palle set e si chiude con l’ace di Degradi per 25-17.

Le ragazze di coach Mazzanti prendono il largo immediatamente anche nel terzo set, volando sul 5-1 e poi sul 7-2. Qui subiscono un parziale di quattro punti a zero che rimette leggermente in corsa le croate, ma è un fuoco di paglia. Bosio è provvidenziale nel creare un altro solco tra le due squadre, poi Nwakalor continua la sua poderosa prestazione e finisce in dominio anche quest’ultima frazione per 25-17.