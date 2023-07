VNL 2023, Mazzanti: “Partita difficile contro il Giappone, energie al minimo dopo tre partite di fila”

Davide Mazzanti, ct dell’Italvolley femminile, ha parlato a margine del successo per 3-1 sul Giappone nell’ultima sfida di Nations League 2023: “Abbiamo portato a casa una partita difficile in cui ci è mancato ritmo in cambio palla, e contro il Giappone può essere letale. Tuttavia a muro e in difesa abbiamo fatto ottime cose. Credo che oggi tutti gli ingressi siano stati importanti. Siamo giunti al termine di un percorso lunghissimo e dopo 3 partite consecutive le energie sono al minimo: forse questo ha sporcato la partita. Ora un po’ di riposo, poi dovremo riprendere confidenza con il nostro sistema lavorando in palestra“.

Mazzanti ha poi proseguito: “Siamo cresciute molto in queste settimane. Contro gli Stati Uniti abbiamo capito di poter costruire qualcosa di importante, mentre in altre gare tirate come quelle contro Olanda e Thailandia abbiamo dimostrato carattere. Nelle difficoltà siamo rimasti nella bolla isolandoci nella maniera giusta. Ora dobbiamo rifocalizzarci su alcuni concetti che abbiamo rischiato di perdere di vista a causa dei tanti impegni per poi tuffarci nelle Finals“.

Ha poi parlato la schiacciatrice azzurra Loveth Omoruyi: “Siamo molto felici per questa vittoria importante contro una squadra molto forte. Il loro gioco è molto particolare: difendono molto e non mollano mai, perciò abbiamo fatto fatica. Nonostante il calo nel terzo set ci siamo rifatte, ribadendo che siamo una squadra in grado di dare del filo da torcere. C’è ancora tanta strada da fare, ma siamo cresciute parecchio. Finals? Sarà importante scendere in campo aggressive visto che ci attende una partita secca. Credo che saremo un osso duro per tutte e anche le altre squadre ci temeranno“.