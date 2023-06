VNL 2023, De Giorgi dopo il successo sull’Iran: “Per molti ragazzi era importante tornare in campo”

“Oggi era importante tornare in campo per tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco. La partita non era semplice, l’Iran è una squadra che punta molto sull’agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa in più e questo è un buon segnale anche se da ogni partita dobbiamo esser bravi a prendere qualche spunto”. Sono le parole del commissario tecnico dell’Italvolley, Fefè De Giorgi, dopo il successo per 3-0 sull’Iran in VNL. “Domani affronteremo la Cina, avremo poco tempo per rifiatare e studiare per scendere in campo allo stesso orario, cercheremo di mantenere la nostra filosofia, essere più autentici possibili”.

Tra i protagonisti di giornata Simone Giannelli, artefice del recupero sul finale di terzo set che sembrava indirizzato verso l’Iran. “E’ sempre un orgoglio vestire questa maglia, ogni volta che iniziamo una nuova stagione, c’è sempre tanta adrenalina per tutti, è veramente bello. Oggi è stata una gara non facile, l’Iran ha diversi giocatori molto forti, siamo stati bravi nonostante ci abbiano messo parecchio in difficoltà riuscendo a spuntarla nel terzo set grazie al lavoro di squadra. Domani ci tocca la Cina, non abbiamo molto tempo per riposare, ci focalizziamo subito sulla prossima partita. Sarà un’estate lunga, piena di impegni e di viaggi, siamo un gruppo molto allargato, con tanti giovani, ci saranno possibilità per tutti e sarà importante mettersi tutti a disposizione”.

Infine, Leo Scanferla: “Siamo contenti di aver rotto il ghiaccio e lo abbiamo fatto bene. Sapevamo di avere di fronte un’ottima squadra. Abbiamo giocato due ottimi primi set, nel terzo set l’iran ha fatto qualcosa in più, siamo stati bravi a riprendere in mano la gara e a portare i tre punti a casa. Il coach ci ha chiesto di essere consapevoli ma umili, questo deve essere il cammino di questa tappa. Ogni partita dobbiamo affrontarla come se fosse una finale, ce la metteremo tutta. Oggi siamo stati uniti, questo ha fatto la differenza”.