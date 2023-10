Ucraina-Qatar oggi in tv: orario e diretta streaming preolimpico volley maschile 2023

Tutto pronto per Ucraina-Qatar, partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. La formazione ucraina, dopo aver trascinato al tie-break i padroni di casa del Brasile, vogliono tornare a successo per guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è la compagine africana, fanalino di coda e a caccia dei primi punti nel torneo per smuovere la classifica. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.00 italiane di venerdì 6 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Ucraina-Qatar del torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Ucraina-Qatar del preolimpico di volley maschile 2023 sarà visibile in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.