Tabellone semifinali Finals VNL maschile 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali delle Finals della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023, in programma a Danzica (Polonia) tra mercoledì 19 e domenica 26 luglio. Dopo le tre settimane di fase preliminare, le otto squadre qualificate alle Finali si sono scontrate in partite da dentro o fuori. Archiviato dunque il primo turno ad eliminazione diretta, le quattro squadre rimaste in gara si sfidano in semifinali incrociate che definiranno le finali. Le due vincitrici del penultimo atto poi si giocheranno il titolo, mentre le due perdenti si sfideranno per il terzo posto. Quali saranno le formazioni a giocarsi il podio? Di seguito, gli accoppiamenti delle semifinali delle Finals della VNL maschile 2023.

COME VEDERE IL QUARTO ITALIA-ARGENTINA IN TV

TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALS

CALENDARIO FINALS: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

CALENDARIO ITALIA VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

VNL MASCHILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Tabellone semifinali Finals VNL maschile 2023

Vincente Stati Uniti/Francia vs Vincente Italia/Argentina

Vincente Giappone/Slovenia vs Vincente Polonia/Brasile