Tabellone semifinali Finals VNL femminile 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali delle Finals della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, in programma ad Arlington (Texas, Usa) tra mercoledì 12 e domenica 16 luglio. Dopo le tre settimane di fase preliminare, le migliori otto squadre della classifica si sono sfidate nel primo turno ad eliminazione diretta. Ora le quattro rimaste in gara si incontrano per continuare a sognare il titolo vinto lo scorso anno dalle azzurre. La vincente della partita tra l’Italia di Davide Mazzanti e la Turchia allenata dall’italiano Daniele Santarelli incontrerà quindi la vincente tra le padrone di casa degli States e il Giappone. Nell’altra semifinale si sfideranno invece le vincenti delle partite Polonia-Germania e Brasile-Cina. Di seguito, tutti gli accoppiamenti del penultimo atto delle Finali di VNL femminile 2023.

Tabellone semifinali Finals VNL femminile 2023

Vincente Polonia/Germania vs Vincente Brasile/Cina

Vincente Usa/Giappone vs Vincente Turchia/Italia