Preolimpico volley femminile 2023: Polonia sul velluto, 3-0 alla Slovenia

Tutto facile per la Polonia, che nella prima gara del torneo preolimpico di volley femminile 2023 si aggiudica l’incontro per 3-0 contro la Slovenia. Davanti al proprio pubblico dell’Atlas Arena di Lodz le ragazze allenate dall’italiano Stefano Lavarini hanno messo in campo una prova solida, facendo valere le maggiori qualità rispetto alla compagine slovena. I centimetri e la tecnica di Lukasiak e dell’opposto ex Monza Stysiak hanno fatto al differenza, mentre dal lato sloveno si è messa in mostra nel terzo set la giovanissima classe 2006 Pucelj. La Polonia sarà ora impegnata nella giornata di domani 17 settembre alle ore 17.30 contro la Corea del Sud, mentre la Slovenia affronterà l’Italia sempre domani alle 20.45.

Nel primo set parte subito meglio la formazione polacca, che scava un solco nel punteggio già nella prima parte del parziale. Si arriva così facilmente al 25-18 definitivo. Nel secondo parziale la musica non cambia, è sempre la Polonia a guidare nel punteggio anche se la Slovenia rimane maggiormente a contatto. Una serie di errori delle ragazze allenate da Marco Bonitta e i centimetri del muro polacco però consentono alla nazionale biancorossa di scappare via e chiudere 25-15 anche il secondo set. Nel terzo parziale a partire meglio è la Slovenia, che subisce però l’inesorabile rimonta della squadra di casa. Nel finale la Slovenia annulla ben cinque match point, ma il sesto è quello buono per la Polonia che chiude 25-22.