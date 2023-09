Preolimpico volley 2023, Mazzanti: “Domani con la Polonia sfida da pelle d’oca”

Dopo la vittoria per 3-0 ai danni della Germania, il CT della Nazionale italiana di pallavolo femminile Davide Mazzanti ha commentato il successo: “Stasera più che a reagire abbiamo migliorato ciò che ieri non ci era piaciuto anche se di fronte avevamo un avversario diverso. Abbiamo capito gli errori commessi contro gli Usa e siamo riusciti a correggerli in tempo per battere in maniera convincente la Germania“. Sulla sfida decisiva di domani contro la Polonia, il tecnico azzurro non si è sbilanciato: “Sarà una partita bella da giocare un palazzetto tutto biancorosso, una sfida da pelle d’oca da vivere e giocare alla grande. Dovremo però essere ancor più concreti e continui rispetto a oggi per portare a casa una partita certamente da nervi tesi“.

La capitana Myriam Sylla si è detta soddisfatta della gara di oggi: “Stasera abbiamo giocato con grande aggressività e con la giusta determinazione“. In vista della gara di domani invece la schiacciatrice prova a caricare le compagne: “Domani sarà bellissimo, sarà l’ennesima volta che quest’anno giocheremo contro una grande nazionale che potrà contare sul supporto del suo pubblico che sarà certamente caloroso. Abbiamo affrontato la Polonia in VNL e perdemmo senza forse neanche giocare e per questo proveremo a mettere in campo una grande prestazione per girare quel risultato e staccare il pass per le Olimpiadi. Quella partita ci ha offerto degli spunti su cui adesso dovremo lavorare per compiere una grande impresa“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la centrale Marina Lubian: “Era molto importante vincere questa partita perché vogliamo restare in gioco fino alla fine. Domani non sarà semplice, ma ci giocheremo le nostre chance in un ambiente sicuramente caldo e credo che questo potrà essere un vantaggio che già in passato abbiamo saputo sfruttare“. Lubian è tornata anche sulla sfida di ieri contro gli USA: “Stasera abbiamo reagito alla grande mettendo in campo un po’ di rabbia anche se nello sport a volte si vince a volte si perde. Ieri gli Stati Uniti hanno giocato meglio e ci hanno messo in difficoltà mentre oggi ci siamo rifatte mettendo in campo un’ottima pallavolo. Nei primi due set non mi sono espressa al meglio poi però, come a volte accade, mi si accende la miccia ed inizio ad essere produttiva”.