Polonia-Germania stasera in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Finals VNL femminile 2023

Tutto pronto per Polonia-Germania, partita valevole per i quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio con partite da dentro o fuori. Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini, prime in classifica al termine della fase preliminare, incontrano la compagine tedesca, che ha agguantato le finali grazie all’ottavo posto. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 23.00 italiane di mercoledì 12 luglio al College Park Center di Arlington, negli Stati Uniti. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Polonia-Germania delle Finals di VNL femminile 2023.

STREAMING E TV – La partita Polonia-Germania delle Finals di VNL femminile 2023 sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (canale visibile in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.