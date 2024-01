Parigi 2024, volley: i roster delle Nazionali partecipanti saranno composti da 13 giocatori

In attesa di ricevere l’ufficialità delle due Nazionali italiane ai Giochi di Parigi 2024, con il World Ranking aggiornato al 17 giugno per le squadre femminili e al 24 giugno per le formazioni maschili come termine ultimo da prendere in considerazione, la FIBV ha introdotto una nuova importante regola in vista delle prossime Olimpiadi. La federazione internazionale, infatti, ha annunciato ufficialmente che i roster delle Nazionali partecipanti saranno composte da 13 giocatori (12+1). Ogni squadra avrà il diritto di includere un atleta “non competitivo” (AP) per sostituire un altro giocatore esclusivamente per ragioni mediche. Il tredicesimo giocatore “non competitivo” (AP), accreditato dal CIO, potrà assistere alle partite e allenarsi con la squadra con la possibilità di subentrare sostituendo uno dei dodici scelti. L’atleta sostituito, invece, a sua volta non potrà più gareggiare nel torneo.