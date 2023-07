Mondiali U21 volley maschile 2023: l’Italia torna in finale, sconfitta 3-1 la Bulgaria

I Mondiali U21 di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein, continuano a parlare azzurro. L’Italia ha infatti sconfitto in quattro set la Bulgaria ed è approdata in finale, continuando nel migliore dei modi la sua difesa del titolo. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo le tre vittorie vittorie consecutive della seconda fase grazie alle quali hanno vinto la Pool F, si sono ripetuti contro la compagine bulgara con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-18). Conquistato dunque l’accesso alla finalissima, dove l’Italia se la vedrà contro la vincente dell’altra semifinale Iran-Argentina.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI U21: DATE, ORARI E TV

MONDIALI U21 MASCHILI 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Primo set gettato via dagli azzurri, che conducono per larghi tratti, si issano persino sul +4 ma non riescono a consolidare il vantaggio e vengono puniti dai rivali, bravi a crederci sempre ed a fare la differenza nei momenti chiave. Grazie ad un mini-parziale nel finale, la Bulgaria la spunta per 25-23. Nella seconda frazione invece i ruoli s’invertono: la compagine bulgara conduce dall’1-0 al 19-18, con un massimo vantaggio di +5, mentre nelle fasi calde è l’Italia ad avere la meglio, prevalendo per 25-22. Il set che fa veramente la differenza è il terzo, in cui gli azzurrini comandano ma non riescono a scrollarsi di dosso i rivali, che oscillano tra il -1 e il -2, riuscendo talvolta anche ad agganciare l’Italia, ma mai a superarla. Ancora una volta, nel momento chiave è però la squadra di Battocchio a salire in cattedra ed imporsi per 25-23. Infine, a senso unico il quarto parziale, in cui l’Italia fa il vuoto già dalle battute iniziali e vince con un comodo 25-18 mai in discussione.