Memorial Wagner 2023, De Giorgi: “Atteggiamento importante, diamo opportunità a tutti”

“Il primo set è stato interessante, siamo stati bravi a rimanere in gioco. Nonostante alcune imprecisioni siamo riusciti sempre a rimanere in partita, è stato importante per il prosieguo del match. Vogliamo sfruttare questo torneo per dare opportunità a tutti, proveremo tutte le nostre aggregazioni tecniche e non. Cercheremo di finalizzare il lavoro fatto a Cavalese”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley maschile, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria per 3-0 in amichevole al Memorial Wagner contro la Francia: “Questo torneo fa parte del percorso di avvicinamento all’Europeo, ci serve per mettere in pratica quanto provato nel nostro lavoro. Dopo la VNL abbiamo fatto un periodo importante a Cavalese, intenso e con tanto impegno, questi ragazzi cercano sempre di aiutarsi cercando di migliorare, è importante questo atteggiamento”.