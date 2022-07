LIVE – Italia-Brasile 2-0 (25-23, 25-22, 20-16): finale primo posto VNL femminile 2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Orro e Chirichella (Italia), Europei 2021 di volley - Foto Cev

La diretta testuale di Italia-Brasile, finale per il primo posto della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia del bersaglio grosso, ma dovranno vedersela con le sempre ostiche verdeoro di Zé Roberto. Chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di domenica 17 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – BRASILE 2-0 (25-23, 25-22, 20-16)

TERZO SET – Il Brasile si salva in qualche modo, poi Chirichella prende coraggio e tira a tutto braccio di prima intenzione: 20-16

TERZO SET – Ancora Bosetti! 19-15

TERZO SET – Bosetti passa in diagonale, perfetto il bagher di alzata di De Gennaro: 17-14

TERZO SET – Diagonale vincente di Ana Cristina: 16-13

TERZO SET – DANESI! Altro muro azzurro: 14-12

TERZO SET – MURO ITALIA! Egonu ferma Gabi: 13-12

TERZO SET – Pietrini a segno: 12-12

TERZO SET – Egonu attacca in parallela ma la palla finisce fuori di poco, time-out tecnico: 11-12

TERZO SET – Primo tempo di Carol: 9-9

TERZO SET – Sorpasso Italia con la pipe di Egonu, time-out Brasile: 9-8

TERZO SET – CHIRICHELLA! Monster block di Cristina su Kisy: 8-8

TERZO SET – Scambio lungo chiuso da Egonu, che passa in diagonale nonostante il buon posizionamento del muro brasiliano: 7-7

TERZO SET – Egonu spinge questo pallonetto contro il muro brasiliano: 5-6

TERZO SET – Danesi attacca in diagonale, il Brasile ammette il tocco: 3-3

TERZO SET – Ace di Chirichella! 2-1

TERZO SET – Egonu a segno: 1-1

TERZO SET – Pipe di Gabi, De Gennaro vola ma la palla alla fine cade: 0-1

SECONDO SET ITALIA – Pallonetto di seconda di Malinov, entrata al posto di Orro: 25-22

SECONDO SET – La battuta di Egonu si spegne in rete: 24-22

SECONDO SET – Bella apertura di Orro, poi Egonu non sbaglia con muro a uno: 24-21

SECONDO SET – Invasione a rete dell’Italia: 23-21

SECONDO SET – Egonu attacca fuori e non c’è tocco a muro, time-out Italia: 22-20

SECONDO SET – Egonu riscatta subito l’invasione a rete dell’azione precedente con un bell’attacco: 22-18

SECONDO SET – Gran primo tempo di Carol, che anticipa il muro azzurro: 21-17

SECONDO SET – Lubian sfiora l’ace, ma la palla è fuori di un soffio: 20-16

SECONDO SET – Kisy attacca fuori: 20-15

SECONDO SET – Ace di Bosetti! Time-out Brasile: 19-13

SECONDO SET – Kisy passa, l’Italia è meno reattiva in questi ultimi scambi: 17-13

SECONDO SET – De Gennaro prova a coprire Pietrini in ricezione ma non riesce a tenere viva la palla: 16-12

SECONDO SET – Primo tempo di Chirichella: 16-10

SECONDO SET – Gabi attacca fuori da seconda linea: 14-10

SECONDO SET – BOSETTI! Caterina si trova la palla vicina alla rete e di mancino la mette a terra, grande manualità della schiacciatrice. Time-out tecnico: 12-9

SECONDO SET – Pietrini passa in diagonale: 10-8

SECONDO SET – Pipe devastante di Egonu: 9-7

SECONDO SET – Kisy ci punisce ancora, De Gennaro si lancia ma non arriva in tempo: 7-6

SECONDO SET – Kisy a segno: 4-4

SECONDO SET – Bosetti gioca bene sulle mani alte del muro, ma De Gennaro difende tutto ora: 4-2

SECONDO SET – Primo punto per le azzurre: 1-0

PRIMO SET ITALIA – Anche Carol sbaglia dai nove metri e le azzurre si aggiudicano col brivido il primo parziale: 25-23

PRIMO SET – Errore al servizio di Orro: 24-23

PRIMO SET – Kisy sbaglia completamente l’appoggio e Danesi non ci pensa due volte a schiacciare la palla a terra, il Brasile si gioca challenge ma il tocco della rete è proprio delle sudamericane: 24-22

PRIMO SET – Monster block di Carol su Egonu: 23-22

PRIMO SET – Ace di Gabi fortunatissimo, il nastro dice bene al Brasile e Mazzanti chiama time-out: 23-21

PRIMO SET – Murone di Kisy: 23-20

PRIMO SET – Lubian entra per il servizio ma li sbaglia, ancora qualcosa da registrare dai nove metri per le azzurre: 23-19

PRIMO SET – EGONU! Attacco in parallela a 113 km/h, ma brava Orro a tenere viva la palla e alzarla perfettamente: 22-18

PRIMO SET – Mezzo ace di Carol su Pietrini, poi Gabi non ci pensa due volte: 20-16

PRIMO SET – Scambio lunghissimo chiuso da Chirichella, che agguanta il pallone e lo mette a terra: 20-14

PRIMO SET – Primo tempo devastante di Danesi, che colpisce in pieno Kisy: 19-14

PRIMO SET – Egonu a segno in diagonale, immediato cambio palla per le azzurre: 18-13

PRIMO SET – Ace per Carol, attenzione: 17-13

PRIMO SET – Muro vincente di Pietrini! 16-10

PRIMO SET – Gabi prova a scuotere le brasiliane: 14-10

PRIMO SET – PIETRINI! Monster block di Elena, ma da sottolineare anche le meravigliose difese di De Gennaro: 14-8

PRIMO SET – L’Italia si sblocca subito con l’attacco in mezzo al muro di Bosetti: 13-8

PRIMO SET – Egonu attacca praticamente da ferma e non trova il campo: 12-8

PRIMO SET – Muro Italia e fallo Brasile, azzurre avanti al time-out tecnico: 12-6

PRIMO SET – EGONU! Attacco a tutto braccio: 11-6

PRIMO SET – Errore in attacco di Gabi: 10-3

PRIMO SET – Murone Italia! 8-3

PRIMO SET – Altro punto di Egonu e Zé Roberto ferma tutto: 7-3

PRIMO SET – De Gennaro alza in bagher per Egonu, che non sbaglia il suo primo attacco. Palla profonda sopra il muro all’incrocio delle righe: 6-3

PRIMO SET – Palla un po’ bassa, ma Danesi lo mette a terra: 4-2

PRIMO SET – Kisy passa: 3-2

PRIMO SET – Primo tempo di Carol: 2-1

PRIMO SET – Primo punto all’Italia: 1-0

17.30 – Italia in campo con Orro, Egonu, Chirichella, Danesi, Pietrini, Bosetti, libero De Gennaro. Il Brasile risponde con Macris, Kisy, Carol, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Gabi, Nyeme il libero

17.28 – La finale per il terzo posto è stata vinta proprio dalla Serbia allenata da Daniele Santarelli (coach di Conegliano e marito di Monica De Gennaro), che ha sconfitto la Turchia di coach Giovanni Guidetti (QUI LA CRONACA)

17.27 – Italia e Brasile hanno fin qui incassato solo due sconfitte ciascuna. In queste Finals, le azzurre hanno battuto prima la Cina e poi la Turchia, il Brasile invece ha sconfitto Giappone e Serbia

17.23 – Inni nazionali

17.20 – Buonasera amiche e amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della finale per il titolo tra Italia e Brasile