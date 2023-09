Italvolley femminile, Mazzanti deluso: “Non si può stare in campo così, non abbiamo giocato”

Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale degli Europei 2023, la Nazionale italiana femminile di volley non riesce a centrare neanche l’obiettivo del terzo posto, poiché l’Olanda si impone nettamente per 3-0 (25-23; 28-26; 25-20). Al termine della sfida il ct Davide Mazzanti ha manifestato tutta la propria delusione: “Abbiamo commesso tanti errori nel cambio palla, avendo anche gli indici più bassi degli Europei. Abbiamo sbagliato la scelta dei colpi, dando troppo spazio agli avversari. Non abbiamo giocato e abbiamo perso molte occasioni nel primo parziale. Non siamo mai riusciti a cambiare l’inerzia della partita. Oggi non siamo stati squadra. La partita può essere persa, ma non si può stare in campo in questo modo“.

“Dovevo riprendere in mano la squadre e ho fatto l’unico percorso che potevo scegliere. Insieme alla Federazione abbiamo pensato di rifondare la squadra dopo il Mondiale, per verificare il nostro livello. Siamo cresciuti di partita in partita, ma contro la Turchia ci siamo sciolti sul più bello. Nel nostro cammino ci sono queste due gare che sporcano il percorso. Adesso dobbiamo pensare al preolimpico”, aggiunge il ct.