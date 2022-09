Italvolley campione del mondo, Draghi: “Avete interrotto il momento negativo dello sport italiano”

“Dopo un momento magico lo sport italiano ha vissuto una serie di delusioni ma, assieme agli atleti e alle atleti degli Europei di nuoto, avete interrotto questo momento negativo. Siete la dimostrazione che i veri campioni prima o poi tornano a vincere e che lo spirito di squadra, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre, e non solo per lo sport. È un gran bel segnale per l’Italia tutta”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, ricevendo a Palazzo Chigi la nazionale italiana di volley maschile campione del mondo: “Un anno fa eravate qui con le vostre colleghe per festeggiare un incredibile doppio titolo europeo, ora arrivate da campioni del mondo. Avete battuto una squadra fortissima, in casa, proprio sul campo che vi aveva visti diventare campioni d’Europa. Dopo 24 anni portate il titolo mondiale in Italia: siete entrati nella storia della pallavolo e dello sport italiano, grazie per tutte le emozioni che ci e mi avete regalato. Questo trionfo è l’ennesima dimostrazione del formidabile stato di salute di cui gode la pallavolo in Italia. Il movimento, dopo le delusioni delle Olimpiadi, è ripartito con determinazione e caparbietà, ha fatto tesoro delle sconfitte. De Giorgi, i preparatori, tutto lo staff, la Federazione hanno saputo costruire in poco tempo una squadra mondiale. Avete dimostrato freddezza, lucidità, consapevolezza dei vostri mezzi: siete dei grandissimi campioni”.