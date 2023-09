Italvolley, Bovolenta: “Il nostro obiettivo è confermarci al vertice della pallavolo europea”

Dopo l’agevole vittoria sulla Macedonia, la Nazionale maschile di volley si prepara per i quarti di finale degli Europei 2023 contro l’Olanda, che andranno in scena martedì 12 settembre alle ore 21:00 a Bari. All’indomani del successo sui macedoni il giovane Alessandro Bovolenta ha commentato la prestazione della squadra: “In questo Europeo il mio obiettivo personale è dimostrare chi sono e riuscire ad essere all’altezza di questo gruppo, mentre l’obiettivo di squadra l’obiettivo è sicuramente confermarci al vertice della pallavolo europea. Questa esperienza la sto vivendo così come la sognavo, stiamo facendo un viaggio fatto di emozioni in giro per l’Italia, in mezzo alla nostra gente, me la sto godendo a pieno. Cerco di farmi trovare sempre pronto, Fefè mi chiede di esser sempre pronto in ogni occasione, cerco di farlo nel migliore dei modi in ogni momento”.

“Contro la Macedonia siamo stati bravi a rimanere concentrati, abbiamo dato il massimo e questo si è visto nel corso della gara. La prossima avversaria, l’Olanda, sicuramente lotterà al massimo contro di noi, dobbiamo farci trovare pronti anche sul punto a punto, situazione che non abbiamo trovato fino ad oggi. Sarà una partita complicata e dovremo dare il massimo. Mi sono integrato meglio di quanto mi aspettassi in questo gruppo, mi hanno accolto a braccia aperte da subito, mi trovo benissimo”, ha concluso Bovolenta.