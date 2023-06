Italia sconfitta dalla Polonia in VNL, De Giorgi: “Mancata qualità, ma positiva la voglia di reagire”

“In questa settimana l’obiettivo era fare punti e riprendere alcuni meccanismi, cercare di crescere sotto alcuni aspetti non solo tecnico-tattici. Abbiamo fatto un percorso buono, la squadra ha sempre dimostrato presenza, oggi ci è mancata un pò la qualità, in una partita intensa con un avversario che ha fatto di tutto per vincere. La differenza è se fai bene 2 o 3 cose rispetto all’avversario vinci”. Queste le parole del ct dell’Italia del volley maschile, Ferdinando De Giorgi, dopo la sconfitta contro la Polonia nell’ultimo match di questa week 2 di Nations League. “Dobbiamo riuscire a rimanere sempre attaccati e concentrati. La voglia di fare bene e reagire è molto positiva. Ogni partita che giocheremo la giocheremo per far bene, lo faremo guardando una gara alla volta, sapendo che le prossime saranno contro avversari di grande livello”.

Così Alessandro Michieletto: “E’ stata una partita di alto livello, nei primi due set l’intensità è stata altissima, c’è un po’ di rammarico per il secondo parziale che potevamo portare a casa. Nel terzo set abbiamo comunque dimostrato di essere in crescita, l’obiettivo di oggi era guardare la nostra metà campo per crescere in gioco e intensità e l’abbiamo fatto. Di buono porto le prime partite di una nuova stagione, nuovo ritmo, intensità, ora ci aspetta una settimana impegnativa nelle Filippine e dobbiamo abituarci a questo livello”.

Parla anche Simone Anzani: “Oggi abbiamo giocato la partita dal livello più alto di questa week, peccando un pò nei momenti di free ball e contrattacco, soprattutto nei primi due set. Ci sono stati però buoni spunti su cui riflettere e migliorare, abbiamo sbagliato tante battute nei primi due set, con la nostra fase muro-difesa potremmo anche sopperire a qualche ace in più. Ora stacchiamo un attimo la spina prima di riprendere. Abbiamo portato a casa tre vittorie su quattro, il cammino verso Danzica è lungo, nella prossima week saranno quattro gare importanti e impegnative, dovremo alzare l’asticella”.