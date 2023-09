Italia-Qatar in tv: data, orario e diretta streaming preolimpico volley maschile 2023

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Qatar, partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver affrontato la Repubblica Ceca, tornano in campo per conquistare un altro successo e proseguire nel migliore dei modi il torneo. Dall’altra parte della rete c’è la compagine africana, che vuole provare a strappare qualche punto dopo aver sfidato i padroni di casa del Brasile. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 22.00 italiane di domenica 1 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Qatar del torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Italia-Qatar del preolimpico di volley maschile 2023 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.