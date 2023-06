LIVE – Italia-Olanda 3-2 (22-25, 25-22, 25-20, 18-25, 19-17): VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Olanda, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo le vittorie contro Bulgaria e Repubblica Dominicana, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un altro successo e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione orange, reduce dalle sfide contro Turchia e Polonia e a caccia di punti importanti in chiave Finals. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di sabato 17 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Olanda della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – OLANDA 3-2 (22-25, 25-22, 25-20, 18-25, 19-17)

Grazie per averci seguito, buona giornata!

LA CRONACA DEL MATCH

SYLLAAAAAAAAAAAAAAAAAA! La nostra capitana chiude con l’ace e regala il successo all’Italia. Battuta al tie-break l’Olanda.

TIE-BREAK – Punto numero 25 per Sylla: altro match point Italia, 18-17

TIE-BREAK – Nwakalor murata da Lohuis, che peccato! 17-17

TIE-BREAK – Buijs a segno, ma l’Italia torna subito a match point grazie a Danesi. 17-16

TIE-BREAK – MURO ITALIA CON DANESI! Ora il match point è per le azzurre. Time out Olanda, 16-15

TIE-BREAK – Bordata di Sylla, se ne va anche la seconda palla match. 15-15

TIE-BREAK – Gran giocata di Daalderop: altro match point Olanda, 14-15

TIE-BREAK – Il muro è nella metà campo olandese. Si salva l’Italia, 14-14

TIE-BREAK – Match point Olanda, 13-14

TIE-BREAK – Ancora parità, finale che si preannuncia tutto da vivere! 12-12

TIE-BREAK – Stavolta invece Marring sbaglia. Aggancio Italia, 11-11

TIE-BREAK – Marring non perdona: +2 Olanda, 9-11

TIE-BREAK – Le due squadre continuano ad avanzare punto a punto. 9-9

TIE-BREAK – Nwakalor per il 7-7, grande equilibrio!

TIE-BREAK – Tutto da rifare per l’Italia, raggiunta sul 5-5 dalle avversarie, guidate da Daalderop.

TIE-BREAK – Omoruyi e Mazzaro confezionano il sorpasso azzurro. 4-3

TIE-BREAK – Punto numero 17 per Daalderop. 1-2

QUARTO SET OLANDA! La formazione orange domina il set 25-18 e trascina la sfida al tie-break.

QUARTO SET – Otte set point in favore dell’Olanda. 16-24

QUARTO SET – Set sempre più a senso unico. L’Olanda dilaga, tie-break che ormai sembra inevitabile. 14-20

QUARTO SET – L’Olanda torna a dettare il passo. 12-15

QUARTO SET – Marring a segno dalla seconda linea, +2 Olanda. 9-11

QUARTO SET – Reazione Italia: agganciate le avversarie. 7-7

QUARTO SET – Partenza a rilento per le azzurre. Mazzanti chiama time out, 2-5

QUARTO SET – L’Italia punta ad archiviare la pratica al più presto. Fondamentale questo quarto set. 2-2

TERZO SET ITALIA! Muro di Danesi: le azzurre conquistano il parziale per 25-20 e ribaltano la situazione.

TERZO SET – Ancora Sylla! Quattro set point, 24-20

TERZO SET – L’Italia torna a vincere un punto grazie a Sylla. 23-20

TERZO SET – Ancora Nwakalor e poi il muro di Bosio. +5 Italia, a un passo dal terzo set. 22-17

TERZO SET – A segno Nwakalor. L’Italia consolida le tre lunghezze di vantaggio, 18-15

TERZO SET – Due punti di fila per l’Olanda dopo il parziale di 4-0 per le azzurre. Mazzanti chiama time out, 16-13

TERZO SET – Invasione di Bongaerts, che poi si fa anche male alla caviglia ma per fortuna sembra tutto ok. 14-11

TERZO SET – Sylla è una garanzia, poi ci pensa Sylvia Nwakalor. 12-10

TERZO SET – Time out Italia, dopo che la formazione orange si è riportata a -1. 9-8

TERZO SET – L’Olanda accorcia le distanze, ma anche in questo secondo set è chiamata a inseguire. 8-6

TERZO SET – Ace di Danesi e muro di Nwakalor. +2 Italia, 5-3

TERZO SET – Comincia il terzo set. Le due squadre si dividono equamente i primi sei punti. 3-3

SECONDO SET ITALIA! La chiude Omoruyi, restituendo all’Olanda il 25-22. Situazione nuovamente in parità ad Hong Kong.

SECONDO SET – Sylla non sbaglia: tre set point Italia, 24-21

SECONDO SET – Errore di comunicazione nell’Olanda, che regala alle azzurre il +3. Time out Olanda, 22-19

SECONDO SET – C’è il tocco del muro sull’attacco di Omoruyi. Le ragazze di Mazzanti rimangono al comando. 21-19

SECONDO SET – Primo punto in attacco per Timmerman. L’Olanda resta in scia. 17-16

SECONDO SET – Fase di gioco in cui regna l’equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce ad allungare. 14-14

SECONDO SET – Sorpasso azzurro, ma l’Olanda risponde immediatamente con Daalderop. 10-10

SECONDO SET – Muro di Bosio. L’Italia impatta sull’8-8: ricucito lo svantaggio.

SECONDO SET – Diventano tre le lunghezze di vantaggio per la formazione orange. Time out Italia, 4-7

SECONDO SET – Ace di Knollema. L’Olanda è avanti anche in questa frazione. 4-6

SECONDO SET – Equilibrio in avvio di set. 2-2

PRIMO SET OLANDA! Knollema firma il decisivo punto del 25-22, regalando il parziale all’Olanda. Insufficiente la prestazione delle azzurre, a cui non basta Sylla. La sfida, però, è ancora lunga.

PRIMO SET – Punto numero nove per una scatenata Sylla. L’Italia si porta a -2, costringendo l’Olanda al primo time out. 21-23

PRIMO SET – Fallo di seconda linea Italia. L’Olanda vola a +3 e intravede la conquista del primo set. 18-21

PRIMO SET – L’Olanda torna avanti grazie a una super Daalderop. Time out Italia, 16-18

PRIMO SET – Sorpasso Italia! Il merito è di una fantastica Miriam Sylla, decisiva in attacco ma anche a muro. 16-15

PRIMO SET – Terzo errore del match per Nwakalor. L’Olanda allunga nuovamente. 12-14

PRIMO SET – Quarto punto per Sylla. L’Italia prova a restare in scia. 9-11

PRIMO SET – Time out quasi obbligato per Mazzanti. 6-9

PRIMO SET – Si sblocca Sylvia Nwakalor. Poi arriva anche il muro di Anna Danesi per il -1 Italia, 6-7

PRIMO SET – Due errori di fila per Nwakalor. +2 Olanda, 3-5

PRIMO SET – I primi due punti per l’Italia portano la firma di Sylla. 2-2

PRIMO SET – Si parte, al servizio l’Olanda!

11.00 – Minuto di raccoglimento in ricordo dell’arbitro argentino Hernan Casamiquela, morto a Brasilia nella notte italiana.

10.50 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Italia-Olanda. Tra pochi minuti si comincia!