Italia-Olanda in tv: data, orario e diretta streaming finale bronzo Europei femminili volley 2023

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Olanda, finale per il bronzo degli Europei femminili 2023 di volley: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, sconfitte al tie-break in rimonta dalla Turchia, tornano in campo per provare a riscattarsi e salire nuovamente sul podio continentale dopo. Dall’altra parte della rete c’è la formazione orange, che ha sfiorato l’impresa in semifinale contro le bicampionesse mondiali della Serbia ed ora vuole chiudere in top-3. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 3 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per il bronzo Italia-Olanda degli Europei femminili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La finale per il bronzo Italia-Olanda degli Europei femminili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e in chiaro su Rai Uno. La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.