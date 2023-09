Italia-Olanda, De Giorgi: “Bravi a battagliare. A Bari un pubblico eccezionale”

Festa Italia per la vittoria al tie break sull’Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) che vale l’accesso alle semifinali degli Europei maschili, in programma giovedì al PalaEur di Roma. L’Italia è per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro del continente e Ferdinando De Giorgi si gode una serata da incorniciare: “Cantare l’inno nazionale qui a Bari per me ha qualcosina in più, pensavo questa seconda volta di patire meno l’emozione invece non è stato così, mi inorgoglisce e mi fa molto piacere”, spiega. “È stata una partita di quelle vere, il pubblico è stato eccezionale – aggiunge il tecnico -, ci hanno sostenuto di continuo ed è stato un valore aggiunto che abbiamo sentito, poi ovviamente i punti li dobbiamo fare noi ma è stato importante sentirli così vicini. I quarti sono il passaggio più delicato per potersi poi giocare le medaglie e per le squadre che sono tra le favorite. Si rischia tanto perché ci arrivano squadre che sanno giocare, anche se con un tasso tecnico sulla carta inferiore però poi il campo mostra grande equilibrio”.

E ancora: “I ragazzi erano preparati a battagliare e oggi lo hanno fatto. Alcune cose poi si possono fare sicuramente meglio, poi oggi c’è stato un avversario oggettivamente che ha spinto molto con un riferimento importante come Nimir. I ragazzi hanno tenuto duro sono stati dei guerrieri e insieme sono riusciti a trovare la strada per la vittoria. Sono stati molto compatti ed hanno trovato l’energia ed il modo per uscirne, si sono sostenuti nelle difficoltà. Ora dobbiamo recuperare e provare a migliorare quelle piccole cose, aggiustamenti, come ad esempio alcuni momenti in cui abbiamo avuto troppa foga”. La nota stonata è l’infortunio di Roberto Russo, out nel corso del primo set per una “distorsione che lo mette molto a rischio perché i tempi sono strettissimi”, conclude De Giorgi. L’Italia si sposterà a Roma nella mattinata di domani in vista della semifinale con la Francia in programma alle 21.15 giovedì 14 settembre.