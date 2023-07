Italia-Messico oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali U21 volley maschile 2023

Tutto pronto per Italia-Messico, partita valevole per la Pool B dei Mondiali U21 di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio esordiscono nella rassegna iridata di categoria: obiettivo conquistare subito una vittoria per iniziare con il piede giusto l’avventura. Non bisogna però sottovalutare la formazione messicana, che proverà a fare l’impresa contro l’Italia, vincitrice dell’ultima edizione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00 italiane di venerdì 7 luglio a Manama, capitale del Bahrein. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Messico dei Mondiali Under 21 di volley maschile 2023.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI U21: DATE, ORARI E TV

MONDIALI U21 MASCHILI 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Italia-Messico dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 sarà visibile in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube Volleyballworld, il canale ufficiale della FIVB (la Federazione internazionale di pallavolo). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.