Italia-Estonia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei maschili volley 2023

Tutto pronto per Italia-Estonia, partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo la bella vittoria in tre set all’esordio contro il Belgio, tornano in campo per conquistare altri tre punti e crescere ancora in vista delle prossime, più impegnative, partite. Dall’altra parte della rete c’è la formazione estone, reduce dalla sfida contro la Germania e a caccia dell’impresa contro i campioni d’Europa in carica. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di giovedì 31 agosto al Pala Barton di Perugia, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Estonia degli Europei maschili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Italia-Estonia degli Europei maschili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Summer e in chiaro su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.